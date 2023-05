Incidente nel veneziano, moto contro furgone: muore 68enne di Saonara

Venezia, 30 maggio 2023 - Incidente mortale sulle strade venete. Un uomo di Saonara (Padova), di 68 anni, è deceduto in uno scontro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 maggio a Vigonovo, in provincia di Venezia: la motocicletta su cui viaggiava, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un furgone.

Il tragico impatto, secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Il motociclista è deceduto all'istante per la violenza dell'urto a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale della convenzione tra i Comuni al confine fra Veneziano e Padovano; la strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni.