Jesolo, multa per blasfemia all’addio al celibato: lo sposo era travestito da Gesù

Jesolo, 3 giugno 2024 – Una festa di addio al celibato terminata con 200 euro di multa per blasfemia: questo è quanto accaduto sabato sera a Jesolo, in zona piazza Marina, dove un futuro sposo ha deciso di festeggiare l'occasione travestendosi da Gesù Cristo. A raccontarlo è Il Gazzettino, che riporta i dettagli dell’accaduto: l’uomo avrebbe sfilato per le vie del centro come in una via crucis, portando sulle spalle una grossa croce di legno.

La ‘sfilata’ non è di certo passata inosservata per residenti e turisti, tant’è che qualcuno ha deciso di chiamare la polizia: da qui l’arrivo degli agenti e la multa. L’intera comitiva è stata identificata, ma la contravvenzione è stata imposta esclusivamente al futuro sposo.

Secondo quanto scrive sempre il quotidiano locale, fino a qualche anno fa festeggiamenti del genere erano piuttosto frequenti nella zona: proprio questo avrebbe spinto l’amministrazione comunale a inserire la multa per blasfemia nel suo regolamento urbano di polizia, tutelando così il buon gusto e le religioni.