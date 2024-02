Mestre, 19enne accoltellato nel parco Hayez: operato d’urgenza, rischia di morire. Caccia ai 2 aggressori

Mestre (Venezia), 22 febbraio 2024 – Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nel parco Hayez a Mestre: è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Angelo dove è stato operato d’urgenza. La prognosi è riservata. Il 19enne è un italiano con origini russe ed è stato raggiunto da un fendente allo sterno sferrato da due persone poi fuggite in auto.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riferito dai testimoni, gli aggressori sono fuggiti a bordo di un'Opel Astra. Sull'aggressione, avvenuta ieri intorno alle 18, indaga la Squadra mobile. È stato un passante ad allertare gli agenti dopo aver assistito all'accoltellamento. Il ragazzo è stato colpito al torace ed è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora il 19enne è ricoverato in rianimazione e ancora in prognosi riservata dopo l'operazione al torace. Serviranno tra le 24 e le 48 ore per sapere se sarà fuori pericolo. Le indagini sono ancora in corso e la polizia sta cercando di risalire alla Opel Astra su cui sono stati visti scappare gli aggressori. Sono stati interrogati i testimoni e i familiari del ragazzo.