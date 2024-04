Venezia, 5 aprile 2024 – Cade dal tetto del teatro e muore. La vittima è un operaio di 45 anni, precipitato mentre lavorava sul tetto del Teatro Momo a Mestre, sulla terraferma di Venezia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto mentre si trovava sopra un lucernario dello stabile di via Dante. Sono ancora da accertare le cause dell’incidente e capire se il cantiere fosse in sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Venezia.

Notizia in aggiornamento