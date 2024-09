Notte di sangue nel Veneziano, due incidenti mortali: ci sono anche dei feriti

Venezia, 21 settembre 2024 – Notte di sangue sulle strade del Veneziano: due ragazzi sono morti e altri due sono rimasti feriti. La prima tragedia è avvenuta a San Donà di Piave, dove un 22enne è stato falciato e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la bicicletta.

Il secondo incidente è accaduto a Santa Maria di Sala: un giovane è morto e due sono feriti – di cui uno molto gravemente – nello scontro tra due auto sulla strada regionale 15. I ragazzi sono stati estratti dalle lamiere delle auto: una è finita in un canale e l’altra sui è rovesciata sulla carreggiata. Sempre ieri sera, a Mestre un 26enne è morto accoltellato da un rapinatore.

Ciclista investito

Un giovane di 22 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con la bicicletta, a San Donà di Piave (Venezia). L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte.

I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il teatro dell'incidente e aiutato il lavoro del personale sanitario. Il 22enne è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Scontro tra due auto

Un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti – di cui uno in modo grave – in un incidente avvenuto poco dopo dell'una di notte lungo la Sr 15 a Santa Maria di Sala (Venezia) in cui sono state coinvolte due automobili.

Le squadre dei vigili del fuoco di Mira con i volontari di Mirano hanno messo in sicurezza le due auto: una era rovesciata sulla strada e l'altra in un canale di scolo. I vigili hanno estratto le persone, che sono state prese in cura dal personale del Suem.

Il medico ha dovuto dichiarare la morte di un giovane, gli altri due feriti sono stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.