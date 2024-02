Verona, partorisce una bimba senza vita e muore qualche ora dopo. Cosa è successo e chi era Federica Ghirelli

Verona, 3 febbario 2024 – Stava per diventare mamma per la seconda volta, invece la veronese Federica Ghirelli è morta subito dopo la sua bimba, appena partorita. Potrebbe essere stata un’infezione batterica a stroncare la 37enne di Villa Bartolomea, una ingegnera biomedica proprio come sognava di diventare anche Giulia Cecchettin. Ma a stabilire le cause del decesso saranno gli accertamenti, come racconta L’Arena.

È successo l’altra notte all’ospedale di Borgo Trento a Verona. La 37ennne – all’ottavo mese di gravidanza e già mamma di un bimbo di quattro anni – si era presentata qualche giorno prima all’ospedale di Legnano con forti dolori al ventre. Ma dopo il parto, la situazione è precipitata ed è stata trasportata d’urgenza a Borgo Trento.

“Non si conoscono ancora con precisione le cause che hanno provocato la morte di Federica. L’ipotesi più probabile, ancora in fase di accertamento, è quella di un’infezione batterica. Sono previsti però ulteriori approfondimenti a riguardo”, ha raccontato a L’Arena il parroco del paese, don Alessio Lucchini.

Federica Ghirelli è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Borgo Trento, dove era stata trasferita dal Mater Salutis di Legnago dopo aver partorito la sua secondogenita. Si sarebbe dovuta chiamare Emma, ma è nata morta. La donna era molto conosciuta nel piccolo paese del Basso Veronese dove viveva, Villa Borromea.

Il 30 gennaio la donna inizia ad accusare sintomi simili a un’influenza, come quella che sta circolando in queste settimane: qualche linea di febbre e un po’ di dissenteria. Nel corso della notte, però, la situazione sembra farsi più grave.

Secondo la ricostruzione de L’Arena, Federica inizia ad accusare forti dolori al ventre e subito viene portata al pronto soccorso di Legnago, a pochi chilometri da Villa Bartolomea, il Comune in cui viveva con il marito Elia Oliviero – suo coetaneo, anche lui ingegnere biomedico – e il loro bimbo di quattro anni.

Il 31 gennaio arriva in ospedale e i medici riscontrano un’emorragia, subito viene portata in sala operatoria per un parto cesareo d’urgenza.

La bambina viene alla luce senza vita, mentre la 37enne è in condizioni gravissime. Poche ore dopo il parto, Federica viene trasferita nel reparto di terapia intensiva di Verona, ma sembrerebbe che all’arrivo i suoi organi interni fossero già compromessi e i medici non sono riusciti a salvarla.

Classe 1986, Federica Ghirelli si era laureata in Ingegneria Biomedica e lavorava alla Zhermack di Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Nel 2018 si era sposata con il coetaneo Elia Oliviero – originario di Montagnana, nel Padovano – ed erano andati a vivere a Villa Borromea, poi quattro anni fa era nato il loro primogenito. La donna era all'ottavo mese di gravidanza.