Incendio in hotel a Villafranca di Verona: evacuate 700 persone nella notte

Villafranca di Verona, 28 aprile 2024 – Oltre 600 persone sono state evacuate da un albergo di Villafranca di Verona dove nella notte è divampato un incendio. L'allarme all'Hotel Antares è scattato poco prima dell'una della scorsa notte da una camera al secondo piano e ha fatto attivare il piano d'emergenza che ha visto l'evacuazione di circa 700 ospiti assistiti dal personale dell'albergo, dai sanitari e dai vigili del fuoco, arrivati con 4 automezzi e 17 operatori.

I sanitari del Suem 118, che hanno preso in cura sei ospiti dell'albergo che lamentavano principi di intossicazione. Tutti hanno rifiutato però di recarsi in ospedale.

I pompieri hanno effettuato le verifiche nelle camere, in cui il rilevatore d'incendio ha segnalato il pericolo, per accertarsi che non vi fossero focolai attivi e per far evacuare il fumo che aveva invaso la stanza. Terminati i controlli, tutti gli ospiti della struttura sono potuti rientrare nelle proprie camere.