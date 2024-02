Studente 14enne salva la vita a un uomo in arresto cardiaco: “L’ho visto in tv, ho fatto la stessa manovra della serie Doc”

Colognola dei Colli (Verona), 20 febbraio 2024 – Ha visto un uomo che sta male e che si accascia a terra. A fianco c’è la moglie spaventata che prova a chiamare il 118 ma che nella concitazione non riesce a intervenire. E a quel punto capisce che bisogna darle aiuto. E con sangue freddo Matteo interviene, prende il telefono della signora, parla con il medico del 118 collegato e, seguendo le sue indicazioni, pratica il massaggio cardiaco all’uomo steso a terra. É accaduto domenica pomeriggio a Colognola dei Colli, l’uomo che è stato male, un 65enne, si è salvato e il suo rianimatore è uno studente di 14 anni compiuti proprio quel giorno che, quando gli hanno chiesto come ha fatto, ha risposto: “L’ho visto in tv”. Perché Matteo ha raccontato che la sera prima aveva visto la stessa manovra salvavita praticata al 65enne nella serie televisiva “Doc” in onda sulla Rai.

“Secondo i medici senza il mio intervento l’uomo sarebbe morto”

“Era il giorno del mio compleanno, ma ero a casa in punizione, perché non mi ero comportato tanto bene con i miei genitori – racconta Matteo in un'intervista pubblicata sulla Stampa -. Meno male, mi viene da dire adesso". La prognosi per l'uomo resta riservata “ma, senza il mio intervento, i medici mi hanno detto che sarebbe morto” aggiunge il ragazzo che ripercorre le tappe della vicenda, accaduta domenica pomeriggio nel piccolo centro in provincia di Verona. La moglie dell'uomo era terrorizzata, racconta il ragazzo: “Era al telefono con un operatore del 118, allora le ho preso il cellulare dalle mani e ho comunicato la nostra posizione esatta. A quel punto, il medico mi ha chiesto se me la sentissi di fare un massaggio cardiaco, e ho risposto di sì”. E, intervistato anche dal Corriere della Sera, lo studente di 14 anni spiega di aver fatto il massaggio cardiaco “per 15 minuti. Non mi sono mai fermato finché non è arrivata l'ambulanza e poi anche l'elisoccorso che lo ha portato in ospedale”.