Arena Verona, arrivata la madrina Sophia Loren. Stasera Frecce Tricolori

Verona, 16 giugno 2023 - Sophia Loren è arrivata a Verona. La diva italiana più famosa nel mondo sarà questa sera la madrina della serata inaugurale in Arena per il centenario del Festival dell’Opera.

Loren sarà presente in platea nella serata, trasmessa in mondovisione, presentata da Milly Carlucci.

Aida opera simbolo dell’Arena dal 1913

Con la star Anna Netrebko nel ruolo della protagonista, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès, diretti dalla bacchetta di Marco Armiliato, il nuovo allestimento dell'Aida sarà molto tecnologico con piramidi trasparenti e architetture di luci, anche per lasciare spazio alla magnificenza dell'anfiteatro. La regia del capolavoro verdiano, opera simbolo dell'Arena fin dalla fondazione del Festival nel 1913, è affidata a Stefano Poda che debutta in Arena firmando anche scene, costumi, luci e coreografie.

Evento in mondovisione

Le Frecce Tricolori, l'attrice italiana più famosa nel mondo, Sophia Loren, come madrina, la star di Hollywood Matt Dillon, i vertici dello Stato, la diretta in mondovisione su Rai 1: è un evento-kolossal quello allestito per i 100 anni del Festival dell'Arena di Verona, con il debutto, questa sera, venerdì 16 giugno, di Aida in una nuova produzione che guarda al futuro in versione high-tech ma dialoga con il passato.

La 'prima' del capolavoro verdiano, opera simbolo dell'Arena fin dalla fondazione del Festival nel 1913, è in programma alle ore 21 e sarà anche trasmessa da Rai Cultura in diretta in mondovisione su Rai1 con inizio alle 20.30, con la conduzione di Milly Carlucci e la partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti. Uno spettacolo nello spettacolo sarà il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sopra l'Arena mentre risuonerà l'inno nazionale con il coro in tuniche verde, bianche e rosse. Successivamente lo spettacolo sarà replicato il 17, 25, 29 giugno (ore 21.15), il 9, 16, 21, 30 luglio (ore 21), il 2, 18, 23 agosto (ore 20.45), il 3, 8 settembre (ore 20.45).

Parterre ricco di vip

Seduti nelle prime file con Sophia Loren e Matt Dillon, tra gli ospiti attesi figurano molti nomi pop dello spettacolo, come Amadeus, Antonio Albanese, Fabio Testi, Gigliola Cinquetti, Giorgio Pasotti, Giulio Base, Iva Zanicchi, Jerry Calà, Lino Banfi, Michele Placido, Mogol, Morgan, Nicoletta Mantovani, Nina Zilli, Orietta Berti, Piero Chiambretti, Rita Pavone, Il Volo. Presenti anche gli scrittori Marco Malvaldi e Alessandro Baricco.

Tra gli invitati, figurano, inoltre, Alessandro Orrei e Serena De Ferrari, protagonista della serie tv "Mare Fuori", Claudio Sona, influencer e personaggio tv di Canale 5, Nick Cornia e Giulia Salemi influencer, l'attore Edoardo Purgatori, Marcello Sacchella, ballerino e coreografo di Amici, l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit, e il presentatore Pierluigi Diaco. Tra gli ospiti istituzionali, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, cinque ministri in platea (Luca Ciriani, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Adolfo Urso, Maria Elvira Calderone, Gennaro Sangiuliano), dieci ambasciatori, decine di ospiti vip tra attori, registi e scrittori,oltre ai presidenti di Camera e Senato e ai cinque ministri, saranno presenti i sottosegretari Alberto Barachini, Alessandro Morelli, Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi. E ancora: Beatrice Venezi, consigliere per la musica del Ministero della Cultura, e Liborio Stellino, rappresentante permanente dell'Italia all'Unesco.

Nutrita anche la presenza degli imprenditori, con una delegazione di Confindustria dove compaiono gli ex presidenti nazionali Giorgio Fossa ed Emma Marcegaglia.