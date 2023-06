Verona, le frecce tricolori in volo sull’Arena. Orario e programma

Verona, 14 giugno 2023 – Il primo sorvolo di prova c'è già stato, lunedì 12 giugno, quando tra le 19.45 e le 21 la pattuglia acrobatica dell'aeronautica, è passata su Verona di ritorno dalle prove effettuate su Brescia dove, il giorno seguente, 13 giugno, ha dato avvio, con le sue scie del colore della nostra bandiera, alla manifestazione delle Mille Miglia. Allo stesso modo saranno proprio le Frecce Tricolori a celebrare in maniera spettacolare l'atteso evento dei 100 anni dell’Arena di Verona Opera Festival con l’allestimento dell’Aida, che sarà trasmesso in diretta in mondovisione su Rai1 ed avrà una madrina di eccezione: la celebre attrice italiana Sofia Loren.

Anche il sorvolo della pattuglia acrobatica sopra l’antica Arena scaligera, dunque, sarà visibile in Italia e all’estero. Anche l’Aeronautica Militare compie quest’anno i suoi primi 100 anni e li sta festeggiando proprio con una serie straordinaria di sorvoli sulle principali città italiane, in occasione di eventi particolarmente significativi.

Nell’immagine il raggio d’azione delle Frecce Tricolori sopra il cielo di Verona.

Il diametro d'azione delle Frecce Tricolori sopra il cielo di Verona

Quando sarà il sorvolo a Verona

La pattuglia acrobatica dell’Aeronatutica militare italiana, sorvolerà l'Arena di Verona, rilasciando il caratteristico fumo rosso bianco e verde, in occasione dell’evento di apertura del Centenario, tra le 20.30 a le 21.30 locali, prima che vada in scena l’Aida di Giuseppe Verdi. “Sarà un evento storico, uno di quegli avvenimenti che si iscriveranno nella storia della Musica e che ti da il senso della bellezza in cui siamo immersi in Italia" – ha sottolineato Milly Carlucci, la showgirl che presenterà l’evento in mondovisione. La regia dell’Aida, capolavoro verdiano, opera simbolo dell'Arena fin dalla fondazione del Festival nel 1913, è affidata a Stefano Poda che debutta in Arena firmando anche scene, costumi, luci e coreografie.

Le immagini delle Frecce Tricolori su Bologna