Il genio di Alberto Berardi a tavola a Montemarciano

Montemarciano, 28 giugno 2023 – Il genio di Alberto Berardi interpreta le pizze di Marca. Appuntamento da non perdere questa sera alle 20,15 con uno dei più grandi maestri pizzaioli delle Marche. Nel locale di Marina di Montemarciano dalle 20 va in scena lo spettacolo del gusto con Berardi che proporrà alcune creazioni a base di pizza a chilometro zero dedicate alla nostra regione e farcite con prodotti locali: Montelupone con bufala di Trionfi Honorati abbinata al vino della cantina La Staffa (“Mai mai sentito Magnum rifermentato”), quindi Moscioli di Portonovo in ragù e pesto di paccasassi abbinato al vino della cantina Cà Liptra di Cupramontana (Pet nat vino rosato frizzante), quindi brodetto scomposto con il vino dell’azienda Col di Corte (Becce rifermentato con metodo Scacchi).

Infine sorbetto con stecco by Paolo Brunelli. Alberto Berardi si è sempre distinto in questi anni per la sua cucina di qualità che valorizza il territorio e dove la pizza diventa un piatto gourmet. Info 335 7564209, conduce la degustazione il sommelier Otello Renzi.