Jesi, recital spettacolo "Le foglie non cadono mai uguali"

Jesi (Ancona), 2 maggio 2024 . “Le foglie non cadono mai uguali”, il libro di Maria Teresa Chechile, sarà presentato a Jesi sabato alle 17 nella Sala Maggiore del Palazzo della Signoria di Jesi, in piazza Colocci, con un evento - spettacolo aperto alla cittadinanza. La giornalista Alessandra Ferraro, che ha firmato la post-fazione del libro, prenderà parte all’incontro. Ferraro è responsabile della redazione regionale Tgr-Valle d'Aosta e direttrice della direzione Isoradio, il canale radiofonico attivo 24 ore al giorno che informa gli ascoltatori sulla mobilità. Il dottor Mauro Braconi dell’unità operativa della Pneumologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi proporrà alcune considerazioni sulla pubblicazione. Alcune parti del libro saranno proposte dalla lettrice Patrizia Giardini e dal medico di medicina generale Marcello Moscoloni mentre gli intermezzi musicali saranno a cura del soprano Cristina Corradini. All’evento, coordinato dalla giornalista Beatrice Testadiferro, sarà presente la banda musicale della città di Jesi. L’evento si svolge con il patrocinio del consiglio regionale delle Marche e del Comune di Jesi e con la collaborazione della libreria Mondadori di Jesi, della sezione Aldo Impiglia dell’associazione Italia Nostra, della banda musicale “Giovanni Battista Pergolesi” di Jesi e del settimanale diocesano Voce della Vallesina. La prefazione a “Le foglie non cadono mai uguali. L'alba di un nuovo giorno”, pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo, è di monsignor Angelo Spinillo, vescovo della diocesi di Aversa, in Campania e presidente della Commissione Episcopale per il laicato. Maria Teresa Chechile, infermiera e poetessa, il primo giugno 2021 nella sala del Lampadario del Circolo Cittadino aveva presentato il suo primo libro “Pensieri fugaci”, con la partecipazione di Alessandro Quasimodo. attore, regista e poeta, figlio del Premio Nobel Salvatore Quasimodo. Lo scorso 21 marzo l’autrice ha presentato “Le foglie non cadono mai uguali. L'alba di un nuovo giorno” presso la Sala Nassirya del Senato a Roma.