‘Me Contro Te’, il tour dei 10 anni

Ancona, 7 aprile 2024 – Attori, cantanti e scrittori, ma soprattutto veri e propri idoli dei più piccoli. Sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come i "Me Contro Te" (o anche come Luì e Sofì), che celebrano l’importante traguardo del primo decennio di carriera con la nuova tournée ‘Me Contro Te. Lo Show dei 10 anni’, che inizierà questo pomeriggio (ore 15) al PalaPrometeo di Ancona. I biglietti dello spettacolo, organizzato da Best Eventi, sono disponibili online e nei punti vendita. Gli ultimi saranno in vendita prima dalle ore 13 al botteghino del PalaPrometeo.

Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour Luì e Sofì sono pronti a festeggiare con i loro fan. Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Il nuovo show sarà ancora più emozionante con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti.

Nuova la scaletta, comprendente ‘La Canzone del Cowboy’, l’ultimo brano appena uscito, che sta già diventando il tormentone dell’estate. I bambini e i loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico, e le sorprese non mancheranno.

Le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi. Dopo la pubblicazione del primo video la carriera di Luì e Sofì prosegue nel 2017 con la serie televisiva "Like Me", in onda su Disney Channel e rivolta a un pubblico più giovane.

L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro "Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te" e pubblicano i singoli "Signor S", "Princesa" e "Kira e Ray".

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano "La vita è un circo", nel 2019 conducono il game show per bambini "Disney Challenge Show - Me contro Te" e l’anno dopo debuttano sul grande schermo con il film "Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S", sconvolgendo il botteghino con un incasso senza precedenti. Nel 2020 esce il primo album in studio "Il Fantadisco dei Me contro Te", certificato disco di Platino. Seguono film di grandissimo successo: "Me contro Te - Il Mistero della Scuola Incantata", "Me Contro Te - Persi nel Tempo", "Me Contro Te - Missione Giungla" e "Me Contro Te – Vacanze in Transilvania" A fine settembre 2022 va in onda su Prime Video la loro prima serie "Me Contro Te - La Famiglia Reale". Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori "I Fantafumetti dei Me Contro Te".