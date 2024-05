Nuovi locali a Portonovo: via Ramona, ecco il chiosco Bonetti “una paninoteca di mare”

Portonovo (Ancona), 8 maggio 2024 – Da giugno Portonovo avrà un nuovo stabilimento in zona la Torre e dal prossimo anno un nuovo punto di ristoro dove attualmente c’è il manufatto di Ramona che sarà demolito.

Il suo nome, con molte probabilità, sarà "Il Chiosco SB" dove S sta per spiaggia e B per Bonetti. E’ infatti il progetto di Paolo Bonetti, dell’omonimo stabilimento, ad aver vinto la gara, indetta dal Comune di Ancona, per "l’assegnazione di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di un manufatto in muratura con antistante piattaforma, con possibilità di utilizzo di una ulteriore piattaforma adiacente, sito in località Portonovo". Dei tre soggetti che hanno partecipato alla gara, il progetto Bonetti, dopo l’apertura delle buste avvenuta lo scorso 29 aprile, ha raggiunto il punteggio massimo di 100 su 100 aggiudicandosi così la concessione che sarà, ora, definita ufficialmente trascorsi i trenta giorni stabiliti dalla legge.

"Il nostro obiettivo – afferma Bonetti – è quello di eliminare quanto più cemento possibile per dar spazio alla spiaggia. Il Chiosco non sarà un ristorante, anche per non interferire con l’offerta degli altri locali della Baia ma una paninoteca di mare dove sarà possibile degustare panini in tutte le forme con i frutti del mare, dal pesce azzurro alle seppie, dalle nocchie ai molluschi con le salse tipiche della tradizione anconetana. Tutto, come prevede il bando sarà a chilometro zero. Il pesce sarà preso dalla vicina Cooperativa pescatori e da quello che arriva ogni giorno al Mandracchio oltre ovviamente a quello pescato dal pescatore Leonardo Farinelli, titolare della licenza".

Il bando di gara prevede, infatti, che l’area può essere concessa solo a chi è titolare di licenza di pesca professionale e "saranno oggetto di positiva valutazione le offerte che proporranno la vendita e/o somministrazione di prodotti ittici a chilometro zero e/o filiera corta" mentre "l’attività di ristorazione/vendita potrà anche essere affidata a terzi purché questi siano in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, i quali verranno verificati in fase esecutiva".

Ora, l’idea visiva e tecnica della proposta Bonetti sarà tramutata in progetto esecutivo che passerà al vaglio degli enti competenti, dal Comune al Parco del Conero, alla Capitaneria di Porto. "Abbiamo partecipato al bando – prosegue Bonetti – con il progetto realizzato dallo studio di architettura Serpilli e con il supporto dello studio Filippini avvocati. Sarà una struttura in legno, la superficie prevista è di 13.50 mq, sopraelevata a palafitta per consentire al mare di fare il suo corso e alla spiaggia di essere quanto più possibile naturale dove metteremo dei cuscinoni per godersi il panino guardando il mare. L’offerta gastronomica consisterà in una panineria di pesce aperta a pranzo, pomeriggio e per l’aperitivo al tramonto. Non ci sarà servizio al tavolo ma solo asporto con materiali compostabili. La volontà è quella di rivolgerci alla clientela che mangia il panino e che non vuole sedersi per un pranzo completo. Tutto è stato pensato insieme al nostro chef Francesco Sgrò, a Roberto Bartolucci e a Federico Piattellini".

Le spese di demolizione, di realizzazione delle linee elettriche e fognarie saranno a carico del vincitore. La concessione sarà affidata per 6 anni poi rinnovabili per altri 6 con un canone annuale di 3.225,50 euro più le imposte regionali.