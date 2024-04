Portonovo, incanto di Pasqua: il vento del Sahara e le onde

Ancona, 1 aprile 2024 – Le polveri sahariane sospinte dal nord Africa hanno contrassegnato questa strana Pasqua 2024. Strana specialmente sotto il profilo meteorologico, con un cielo lattigginoso e un sole smunto a far da padrone.

Una situazione molto simile a quella dei paesi del Maghreb. Proprio da lì arriva quest’ondata di caldo e polvere del deserto che da sud si è spinta fino al Nord Italia, colorando in alcune regioni il cielo di rosso. Ancona non ha fatto eccezione e la baia di Portonovo, nei due giorni di festa ha riservato uno spettacolo ancora più bello del previsto.

Il vento caldo ha ingrossato il mare, favorendo l’innalzarsi di onde che hanno favorito soprattutto gli appassionato di surf che si sono scatenati.

Gruppi di ragazzi si sono avventurati con le tavole per cavalcare le creste spumeggianti, offrendo un diversivo ai tanti visitatori che si erano riversati in spiaggia alla ricerca di sole e tepore o semplicemente per godere del panorama aspettando di gustare il pranzo pasquale in uno dei ristoranti aperti della baia.

Ristoranti che hanno fatto il pienone, da Marcello a Giacchetti, a spiaggia Bonetti che proprio a Pasqua ha dato il via alla sua stagione che si preannuncia calda e ricca di soddisfazioni. Piena non pienissima, la baia di Portonovo merita sempre una visita.

Tanti i turisti provenienti da fuori regione e anche dall’estero che hanno voluto visitare il Conero in queste giornate di festa.

Discorso a parte l’erosione del mare a danno della spiaggia, già ristretta. In alcuni punti il mare ha mangiato diversi metri di arenile, peggiorando una situazione già evidentemente compromessa. Portonovo ha bisogno di un ripascimento ben fatto per non rischiare di ritrovarsi a ridosso della bella stagione con il problema di sempre.