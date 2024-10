Addio a Francesco Merloni. Uomo, padre, imprenditore: "Grazie, sei stato unico"

"La prima cosa che voglio dirti papà, è che ti ammiro tantissimo. Sei e sarai sempre un gigante, tu che mi hai dato la vita. La tua statura morale, i tuoi valori, il tuo ottimismo, la tua fiducia nel prossimo, la tua bontà d’animo, il tuo esempio, i tuoi insegnamenti, la tua forza rimarranno per sempre nella mia mente e nel mio cuore e continueranno a guidarmi".

Sono le parole commosse di Paolo, il figlio di Francesco Merloni, durante l’abbraccio della comunità nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Erano in centinaia dentro e fuori la Cattedrale dove è stato allestito un maxischermo per il saluto all’ultimo capitano d’industria della città della carta, il "re degli elettrodomestici" e "uomo di grande lungimiranza politica" come è stato definito. "La seconda cosa che voglio dirti – ha aggiunto Paolo, presidente della Ariston Thermo Group - è che penso che tu abbia avuto una vita meravigliosa con significativi successi e questo è stato il frutto di tutte le tue qualità". "Grazie a te e mamma – ha concluso commosso - per avermi aiutato a crescere e a formare come persona". Erano in tantissimi ieri pomeriggio, molti operai, impiegati, sindacalisti Ariston ma anche big dalla capitale come l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta che pure ha ricordato l’ingegnere fabrianese, scomparso martedì all’età di 99 anni: "Francesco Merloni era unico, non c’è un altro imprenditore come lui. Era un uomo di Fabriano e del mondo, un uomo delle istituzioni nazionali, internazionali. Un uomo di grandi valori umani e sociali Questo è un giorno di grande tristezza, nessuno di noi era preparato a questo momento. Ci sembra incolmabile il vuoto che ci lascia ma sempre ci sarà lui ad incoraggiarci. Non saremmo mai stati pronti perché Francesco Merloni è stata una persona straordinaria, di impatto sul territorio, di impatto sull’economia, sulla politica, sulla cultura e lascia una eredità impressionante" ha aggiunto l’ex premier, da sempre molto vicino alla famiglia Merloni. "Il suo sorriso e il suo sguardo sempre rivolto al futuro è un insegnamento fortissimo per tutti noi", ha concluso Letta. Con Prodi e Letta anche il senatore Pierferdinando Casini che ha avuto modo di apprezzare l’ingegner Merloni e non è voluto mancare all’ultimo saluto.

Anche il governatore Francesco Acquaroli, il questore Cesare Capocasa, il prefetto Saverio Ordine, oltre al sindaco di Fabriano Daniela Ghergo (in fascia tricolore) erano presenti all’ultimo saluto al grande capitano d’industria che lascia moltissimo a Fabriano e alle Marche, ma anche un grande vuoto in un momento estremamente difficile per la tenuta occupazionale ed economica del territorio. Le saracinesche abbassate, le bandiere a mezz’asta e il minuto di silenzio nelle aziende ieri pomeriggio hanno reso ancor più palpabile l’ultimo abbraccio della sua Fabriano a uno dei suoi più grandi protagonisti della storia imprenditoriale e politica del Paese.

Sara Ferreri