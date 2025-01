Addio a Severina Serretti. Una maestra d’altri tempi

Addio alla maestra Severina Serretti, aveva 95 anni. "Vera, integerrima e di grandi qualità: saggia, modesta e silenziosa. "Capace" di un grande "fare" per mandare tutto al meglio nella scuola, nella famiglia, nel suo orto, nei suoi lavori creativi all’uncinetto, ai ferri e di cucito. In lei tutto concorreva a creare armonia, equilibrio e tutto senza far rumore, quasi nascostamente ma con gioia ed entusiasmo". Così viene ricordata, da una ex collega, l’insegnante d’asilo Severina Serretti (Vera) che si è spenta presso l’ospedale Civile di Senigallia.

La passione per i bambini che lei riteneva "La parte migliore della nostra società" l’aveva portata a prestare servizio negli anni ’50 nelle scuole d’Infanzia private, trasferendosi prima in Abruzzo poi in Veneto. Dopo la metà degli anni ’60 con la nascita dell’ Asilo pubblico, ritornata a Senigallia, la sua città, aveva lavorato prima nella sede di via Mercantini, poi alla Cesanella fino alla pensione. Dolce e paziente, ma anche ferma nei suoi principi che ha cercato di trasmettere a chi l’ha conosciuta, ha unito sempre l’amore per la scuola a quello della famiglia.

I familiari ringraziano quanti si sono stretti al loro dolore dopo la cara perdita di Severina.