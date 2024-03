Addio al professor. Giovanni Danieli, medico e docente

È morto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona il professor Giovanni Danieli, 91 anni, una vita dedicata alla medicina e alla ricerca: per oltre 30 anni è stato docente all’Università di Ancona, poi Politecnica delle Marche, e tra i fondatori della scuola di Medicina interna delle Marche. Danieli, in pensione dal 2005, ha insegnato Patologia medica e Clinica medica e poi ha guidato la Clinica medica dell’Azienda ospedaliero universitaria, rendendola un centro di assistenza e ricerca tra i più importanti in Italia, punto di riferimento sia per i pazienti sia per gli specializzandi. Il medico e docente lascia la compagna Maria Montroni e i figli Giovanna, Edoardo (collega giornalista del Corriere Adriatico), Teresa e gli amati nipoti. Nel 2007 il presidente della Repubblica gli conferì la Medaglia d’oro riservata ai benemeriti della scienza e della cultura. Nella sua lunga carriera ha anche scritto libri e partecipato a innumerevoli convegni; ha rivestito il ruolo di past president della Conferenza permanente dei presidenti di Clm in Medicina e Chirurgia, che lui stesso aveva fondato a Portonovo.