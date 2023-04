"Adriatic Heroes", una full house di 100 persone

"Si è rivelata un successo la conferenza di 2hands Ancona ‘Adriatic Heroes + Vicini’, svoltasi alle Officine MaSMo Sharing Mobility. Una full-house di quasi 100 persone presenti, con l’organizzazione di 2hands Ancona.

È stata redatta una relazione sui rifiuti marini ritrovati in 69 interventi svolti (in 57 luoghi diversi) tra novembre e marzo. "Siamo soddisfatti – dice Marco Morici, presidente 2hands Ancona – Puntavamo a condividere tematiche relative alla salvaguardia dell’Adriatico col maggior numero di cittadini possibile. E non solo hanno presenziato tantissime persone, ma hanno anche mostrato interesse e coinvolgimento in tutte le fasi dell’iniziativa". C’era anche Michele Polenta, assessore comunale all’ambiente.

"L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere un’ampia percentuale di persone per incoraggiare un cambiamento dal basso, partendo dai territori e dalle comunità", aggiunge il presidente di 2hands Organization, Riccardo Mancini. "È stato emozionante ospitare una conferenza di questo tipo per presentare i risultati ottenuti grazie all’aiuto di migliaia di volontari che ci hanno messo le mani insieme per ottenere città più vivibili, sane e pulite".

n.m.