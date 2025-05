"Al via corsi di italiano, questa è integrazione"

"La sfida dell’integrazione si affronta con i fatti. Lasciamo ad altri slogan". Sintesi del pensiero della Lega Falconara, che plaude all’iniziativa di Comune e Centro provinciale per l’istruzione degli adulti – nell’ambito del progetto 166 Icam, finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione – per l’attivazione di "corsi gratuiti di lingua italiana per cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale".

Per la sezione locale del Carroccio, "un’azione concreta, mirata a favorire l’inserimento lavorativo, scolastico e culturale di chi sceglie legalmente di vivere nel nostro Paese, nel rispetto delle regole e della nostra comunità. Non si tratta di slogan, né di concessioni ideologiche. È una politica di integrazione basata su ordine, responsabilità e buon senso, che vede impegnato l’assessore alle Politiche educative Elisa Penna (leghista in quota Uniti per Falconara, ndr) nel promuovere un percorso inclusivo, ma ispirato ai principi di legalità e appartenenza".

La Lega vuole continuare a "sostenere e promuovere questo modello, fatto di inclusione reale ma attento alla legalità e tutela dell’identità nazionale, rifiutando ogni uso strumentale di un tema che merita solo serietà". Rafforza i concetti il segretario falconarese, Andrea Paci: "Si parla costantemente di fenomeno migratorio ma quasi sempre come strumento di contrasto politico – osserva –. Come Lega accogliamo positivamente un percorso di alfabetizzazione civica e linguistica, perché senza un’adeguata conoscenza della lingua si facilitano i fenomeni di esclusione e si formano i quartieri-ghetto. L’integrazione è la vera sfida e una buona conoscenza della lingua è il prerequisito necessario".

Il commento finale di Paci: "Lasciamo agli ideologici da salotto la strumentalizzazione del fenomeno migratorio, noi continueremo a sostenere politiche che permettano ai cittadini falconaresi (vecchi e nuovi) di poter vivere al meglio il territorio".