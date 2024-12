Alcol ai minori: locale notturno rischia lo stop

Alcool a minori, locale notturno rischia la sospensione temporanea dell’attività. Tolleranza zero per chi somministra alcolici a minori, una battaglia che sulla spiaggia di velluto è iniziata anni fa e che prosegue sotto gli occhi vigili di polizia e carabinieri. Lo scorso week-end un esercente è stato sorpreso mentre somministrava un superalcolico ad un giovane che, dagli accertamenti effettuati dagli agenti in borghese che espletavano il servizio, è risultato un 15enne residente fuori provincia.

I controlli sono avvenuti durante il servizio ‘fasce deboli’, messo in atto dal Questore Cesare Capocasa, proprio per arginare il fenomeno dell’abuso di alcool e droghe tra giovanissimi. Si abbassa sempre di più l’età di ragazzi che frequentano locali notturni e per questo, le unità operative della Polizia di Stato, del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Ancona, della Compagnia Carabinieri di Senigallia, della Guardia di Finanza di Ancona e della Polizia Locale di Senigallia hanno aumentato i controlli ormai da qualche tempo. Durante il servizio sono stati monitorati diversi locali notturni del territorio e nelle adiacenze di essi si è proceduto all’identificazione di numerosi giovani clienti, tra questi, anche il 15enne sorpreso a sorseggiare un superalcolico.

Quella di non chiedere i documenti da parte dell’esercente che ha somministrato il cocktail, è una leggerezza che l’uomo pagherà con una segnalazione all’Autorità Giudiziaria, mentre l’esercizio rischia la sospensione temporanea dell’attività: un grave danno economico e d’immagine che arriva proprio durante le festività natalizie, periodo in cui nel locale era già state programmate diverse serate. Il 15enne è stato subito affidato ai propri genitori. Inoltre, nei pressi di un parcheggio, è stata riscontrata un’irregolarità ad un veicolo speciale per la ristorazione ambulante, per la quale è stata emessa una sanzione amministrativa di mille e 400 euro. Riflettori accesi anche sul consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani, con accertamenti che verranno intensificati durante le festività e nei luoghi abitualmente frequentati da giovanissi, oltre a quelli, come parchi pubblici e stazione ferroviaria, dove le forze dell’ordine hanno già avviato da tempo i controlli, dopo aver notato l’abituale frequenza nei luoghi di pusher e tossicodipendenti. Controlli che saranno intensificati anche sulla strada attraverso il nuovo codice della Sicurezza Stradale.