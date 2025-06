"Amici di un Iran libero" al Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo ha ospitato una conferenza di alto profilo sulla situazione in Iran, promossa dall’intergruppo "Amici di un Iran Libero" e presieduta dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia, on. Carlo Ciccioli. L’incontro ha visto come ospite d’onore Maryam Rajavi, Presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), accolta insieme a numerose personalità politiche, tra cui gli ex Primi Ministri Guy Verhofstadt (Belgio) ed Enda Kenny (Irlanda), oltre a vari eurodeputati. Nel suo intervento, Carlo Ciccioli ha sottolineato la centralità della questione iraniana per la sicurezza e la stabilità globale.