Ancona Oggi il summit per i vertici societari

E’ il giorno del nuovo organigramma: mentre la società brinda all’accordo fatto con la Nuova Sirolese del presidente Canori per l’utilizzo del campo del Coppo per gli allenamenti, oggi – finalmente – i soci Marconi e Polci e il direttivo si apprestano a tirare fuori dal cilindro le nuove cariche sociali, a partire dal presidente e dal vice. La soluzione del campo d’allenamento rappresenta indubbiamente un passo avanti nell’organizzazione del lavoro della squadra, in attesa di cercare di compierlo anche in classifica, quel passo, domenica al Del Conero contro il Sora. La tenacia del direttore generale Francesco Ancarani che ha sondato in lungo e in largo Ancona e dintorni per trovare un campo d’allenamento in erba naturale per i biancorossi, ha dato i suoi frutti nell’incontro con la Nuova Sirolese: dalla prossima settimana i dorici si alleneranno al campo sportivo del Coppo di martedì, mercoledì e giovedì, mentre il venerdì e il sabato saranno al Del Conero.

L’impegno della realtà guidata dal presidente Canori ha trovato riscontro in quello della società targata Marconi&Polci che si impegna insieme alla Gramigna a mantenere il manto erboso nelle migliori condizioni: "Ho detto al presidente che se nei prossimi anni sarò ancora il dg dell’Ancona mi ricorderò bene di questa cosa – spiega Francesco Ancarani –. Un favore enorme, rispetto a tutti quelli che ci hanno detto no. Ci impegneremo a tenere il manto sistemato al meglio, un accordo del genere va benissimo. Ma passi il concetto che è un salvagente, che però prima non c’era. Per la prossima stagione servirà altro".

Sul tema anche Vincenzo Guerini, presidente onorario e responsabile dell’area tecnica: "Sicuramente è un passo avanti, e speriamo di poter andare avanti fino a quando sarà pronto un campo tutto nostro. Dato che abbiamo aspettato 34 anni possiamo aspettare un anno in più, almeno ci sono determinazione e volontà da parte del Comune che ringraziamo, come diciamo grazie alla Sirolese che ci dà questa possibilità. Nessun altro si è sacrificato per noi".

Una buona notizia per la società che dunque oggi pomeriggio, con la riunione del direttivo, decide i propri vertici e il proprio organigramma. Era davvero ora, per il bene dell’Ancona, per il suo futuro, e per dare un seguito concreto, al di là delle imprescindibili iniezioni di denaro, alla rinascita estiva guidata dal sindaco Daniele Silvetti. "Indispensabile avere punti di riferimento ben precisi, anche i tifosi al riguardo sono stati abbastanza chiari – chiosa Guerini –. Forse ci abbiamo messo un po’ di tempo, ma meglio tardi che mai. Poi ci impegneremo tutti per cercare di rinforzare la società il più possibile. La squadra è in buone mani". Oggi sarà il giorno dell’organigramma, dunque, poi testa solo ed esclusivamente al match di domenica contro il Sora.

Giuseppe Poli