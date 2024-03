Violenza sessuale su una 14enne: la madre interviene e fa arrestare l’orco

Ancona, 23 marzo 2024 – Violenza sessuale ai danni di una minore di 14 anni: in carcere un 40enne. I poliziotti della squadra mobile, sezione reati contro la persona, nella giornata di ieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione disposto nei confronti di un uomo di 40 anni, che dovrà espiare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne infraquattordicenne.

I fatti sono avvenuti quattro anni fa quando l’uomo, che conosceva molto bene la vittima e la sua famiglia, approfittando della loro ospitalità e del fatto che i genitori della bambina non erano presenti (la mamma dormiva e il padre era fuori per lavoro), si introduceva nel letto dove stava dormendo la minore e approcciava un rapporto sessuale con questa.

L’atto non si concludeva in quanto la mamma si accorgeva dei rumori provenienti dalla stanza di sua figlia, nonostante questa avesse la bocca chiusa dalla mano del suo aguzzino, per evitare urla di aiuto. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di arrestare in flagranza l’uomo, dopodiché, dopo due anni di libertà in attesa di sentenza, nella giornata di ieri l’ufficio esecuzioni penali emetteva il provvedimento di carcerazione nei suoi confronti. Raggiunto dai poliziotti nell’abitazione di residenza, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Montacuto dove espierà la pena.

Il precedente

La Squadra Mobile di Ancona ha precisato che in precedenza l'uomo era stato denunciato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una donna in compagnia del figlio minore, violenza privata e minacce. Nel 2020 l'uomo si era introdotto nel letto dove la donna stava dormendo con il figlio aveva cercato un rapporto sessuale. Lei era riuscita a fuggire, portandosi dietro il figlio, ma lui l'aveva trascinata di nuovo in casa, tappandole la bocca e minacciandola di morte. La donna era riuscita a chiamare il marito, chiedendo aiuto e l'uomo era tornato a casa, chiedendo l'intervento della polizia.