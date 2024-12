Attenti ai divieti tra botti e alcolici: ecco le regole

E in attesa del Veglione si inaspriscono le misure restrittive. Oggi e domani, in tutta Ancona, sarà vietato utilizzare spray urticanti e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, ‘botti’ di qualsiasi genere e simili nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo. Norme, queste, peraltro già contenute nel regolamento comunale di Polizia urbana. Lo stesso "contenitore" che, a maggior ragione nella serata di Capodanno, stabilirà che non sarà "consentito transitare su aree pubbliche detenendo contenitori di vetro a partire dalle 21 in tutta la città fino alle 7. Il divieto è sempre vigente". E per la serata odierna sarà ribadito, ancora una volta, tramite un’apposita ordinanza che a partire dalle 21.30 sarà vietato introdurre in piazza bottiglie, contenitori in vetro di qualsiasi tipo e lattine. Restano in vigore anche le ordinanze anti-alcol. Ma in particolare, per piazza Pertini, sarà vietato dalle 21.30 di oggi alle 7 di domattina "introdurre bottiglie, contenitori in vetro di qualsiasi tipo e lattine", nonché "l’asporto e la detenzione di bevande aventi gradazione alcolica superiore a cinque gradi nell’area ricompresa in un raggio di 200 metri, in linea d’aria, dal palco collocato in piazza Pertini".

Saranno aspre le sanzioni previste. Chi violerà i divieti di detenzione di bevande con gradazione alcolica superiore a cinque gradi e qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine sarà sanzionato con una multa che varia da 77 a 500 euro.