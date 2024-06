Bivacchi e molestie. Allontanati in due

Sono due le persone allontanate nelle ultime ore dalla polizia, si tratta di stranieri senza fissa dimora sorpresi a bivaccare nell’area compresa tra i giardini Morandi e la stazione ferroviaria. I due, in preda ai fumi dell’alcool infastidivano passanti e bambini intenti a giocare, dai controlli effettuati dai poliziotti sono risultati senza alcuna motivazione sul territorio e nei loro confronti il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia. Gli agenti del Commissariato di Senigallia hanno denunciato due giovani resisi responsabili del furto di due caschi da motociclista nei pressi del lungomare di levante ed un giovane trovato in possesso di un coltello a serramanico in centro città. Inoltre, uno straniero irregolare è stato sorpreso dagli agenti dopo aver rubato, una parte della spesa, in un centro commerciale della città: l’uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello che è stato sequestrato dai poliziotti . Denunciato anche un giovane che tramite l’applicazione WhatsApp, che ha contattato una donna, con lo stratagemma della rottura del telefono cellulare del figlio invitandola a contattarlo su un’altra utenza cercando di sottrarle mille euro.

I poliziotti hanno sorpreso anche un giovane in possesso di una modica quantità di hashish che è stato segnalato alla polizia.