"’Borgo accogliente’, nessuna richiesta per attingere ai fondi"

Il capogruppo del Pd Dario Romano è intervenuto più volte in consiglio comunale per sollecitare l’Amministrazione comunale a partecipare al bando regionale ‘Borgo accogliente’. "A oggi, il Comune non ha presentato alcuna richiesta, infatti, come ribadito dall’amministrazione nell’ultima risposta a una mia recente interrogazione di metà marzo. Non ha registrato alcun borgo, nonostante il tempo trascorso. Una mancanza grave, che al momento ci preclude l’accesso a fondi per il futuro dei nostri borghi. Un’occasione persa che pesa, nonostante le decine di milioni di euro del Pnrr che hanno permesso di sistemare situazioni pregresse nelle stesse frazioni – spiega Romano - Noi, però, non ci fermiamo. Perché crediamo che la rinascita passi proprio da lì: da una nuova centralità delle frazioni, da un turismo più lento e sostenibile, da una visione integrata tra Misa e Nevola, tra costa e collina. Continueremo a proporre idee, a spingere perché Senigallia torni a credere nelle sue potenzialità diffuse. Riqualificare i borghi non è solo un’opera urbanistica, ma è un atto d’amore verso la nostra terra". Risorse fino a 1 milione di euro: "In forma aggregata, 500mila euro come singolo Comune – per riqualificare e rigenerare il patrimonio pubblico e privato dei borghi. Risorse su cui altri Comuni, come Fano, Jesi, Ancona, hanno già iniziato a muoversi".