Calcio a 5, la città accoglierà le finali nazionali di Coppa Italia

Dal 19 al 23 marzo prossimi, la città di Jesi accoglierà la 39esima edizione delle finali di Coppa Italia di calcio a cinque. Una parata di stelle dalla serie A, il cui trofeo verrà assegnato con la formula delle Final Eight.

Ma in quei stessi giorni saranno assegnate anche le coccarde tricolori maschili per serie A2 élite, serie A2, serie B, Under 19 e serie C.

"Se Jesi ha dato i natali a tanti campioni è anche perché negli anni ha saputo essere una città a misura di sportivo – la soddisfazione del vicesindaco con delega allo Sport Samuele Animali –. Una passione che viene alimentata anche da eventi come questo. Ringraziamo la Divisione Calcio a 5 per averci concesso questa opportunità". Nelle Marche c’è una lunga tradizione di futsal, disciplina sportiva tra le più praticate.

"Jesi come sede di un evento prestigioso come le Final Eight di serie A rappresenta un ulteriore motivo di vanto per tutto il movimento – il pensiero di Marco Capretti, vicepresidente vicario e responsabile del calcio a 5 delle Marche –. Con grande orgoglio rimarchiamo la vivacità del futsal marchigiano in tutte le sue sfaccettature: titoli nazionali e internazionali conquistati sia in ambito maschile che femminile, settore giovanile in costante crescita sia a livello quantitativo che qualitativo". Capretti ha poi ringraziato le Istituzioni, locali e sportive, per la collaborazione.