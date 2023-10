"Carte d’identità e tempi lunghi"

Tornano a polemizzare gli osimani per i tempi lunghi con cui il Comune risponderebbe alla richiesta di rinnovo della carta d’identità. "Era inizio settembre quando ho chiamato e mi hanno detto che la prima data disponibile sarebbe stata il 26 novembre", denuncia un osimano. Proprio in queste ore il sindaco Simone Pugnaloni ha annunciato il potenziamento del personale dell’ufficio Anagrafe. "Gli sportelli aperti al pubblico dedicati tra l’altro al rilascio e rinnovo delle carte di identità, che negli ultimi tempi aveva creato lunghe file di attesa, passano da due a tre grazie all’arrivo di due nuove unità in servizio. Se prima si riuscivano a fare in media 16 Cie al giorno, ora se ne potranno evadere in media 24 di richieste, riducendo di almeno un mese l’attesa dell’utente. Si tratta di due interinali assunti per questa situazione di emergenza che si è creata all’ufficio Anagrafe ma che non vengono utilizzati solo per le carte di identità ma per migliorare anche tutto il resto dell’ufficio servizi demografici. A breve, per lo stesso settore, sarà assunto anche un nuovo istruttore amministrativo C1. Troppo spesso però capita che gli utenti non si presentino agli appuntamenti".