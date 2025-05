Castelfidardo chiude in bellezza: vittoria contro Fermana grazie a Nanapere

1

FERMANA

: Munari (2’ st Elezaj Orion ), Madonna (43’ st Garbattini), Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio (8’ st Morganti), Costanzi (35’ st Dovhanyk), Baldini, Braconi, Carano (23’ st Cotugno), Nanapere. Panchina: Marzuolo, Miotto, Caprari, Ausili. All. Giuliodori.

FERMANA: Perri (32’ st Venteresini), Cocino, Romizi, Etchesoyen (16’ st Mavrommatis), Bianchimano, Sardo (16’ st De Silvestro), Valsecchi, Brandao, Pinzi (35’ st Ricci), Carosi (16’ st Dragomir), Karkalis. Panchina: Tafa, Diouane, Busato, Perez. All. Savini.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo.

Rete: 11’ st Nanapere

Una vittoria per concludere un campionato da applausi. La neopromossa Castelfidardo si congeda con i tre punti nella stagione del ritorno in D.

Una domenica spensierata e di festa per i fidardensi che avevano già staccato il biglietto salvezza una settimana prima con il poker vincente di reti siglate ad Ancona. Ieri è bastato invece un gol, del solito Nanapere, nel secondo tempo, per liquidare la pratica Fermana. I canarini hanno chiuso con un ko una stagione da mani nei capelli, con la retrocessione in Eccellenza chiudendo anche all’ultimo posto nel girone F di D.

Clima di festa al Mancini per Fabbri e compagni. Poche occasioni nel primo tempo in una partita che conta poco per la classifica sia per i biancoverdi che per i gialloblu. Ci provano capitan Fabbri e Braconi, con quest’ultimo che fa partire un tiro centrale che non impensierisce Perri. La Fermana si fa vedere al 44’, con Valsecchi che da buona posizione mette una palla pericolosa in area di rigore, il più lesto è Vecchio che devia in angolo.

La Fermana a inizio secondo tempo tenta con un tiro di Romizi, bravo il neo entrato Elezaj a deviare in angolo. All’11’ si sblocca la gara: Braconi con una grande intuizione mette Nanapere davanti al portiere che di destro non sbaglia, per l’1-0 dei padroni di casa che risulterà decisivo. Mister Giuliodori a metà ripresa opera i primi cambi, con Cotugno e Morganti. Il sinistro di De Silvestro chiama Elezaj alla parata. Risponde proprio Cotugno con una punizione dai 30 metri, parabola insidiosa con Perri che mette in angolo, nell’azione successiva è Fabbri che con un tiro cross colpisce la parte superiore della traversa. Valsecchi poi, uno dei più attivi per gli ospiti, non inquadra la porta. Finisce 1-0 per il Castelfidardo.