Cheddira va a segno anche con l’Espanyol

Un fine novembre con il botto, anzi con il gol per Walid Cheddira che fa centro per la prima volta nella Liga spagnola. L’attaccante loretano, di origini marocchine, ha segnato sabato il terzo gol dell’Espanyol sigillando la vittoria casalinga dei biancoblu per 3-1 contro il Celta Vigo. La punta in prestito dal Napoli, l’anno scorso al Frosinone in A dove ha realizzato sette reti, è entrato in campo al 22’ del secondo tempo (al posto di Cardona) e al 42’ ha lasciato il segno, nell’undicesima presenza stagionale con la maglia della squadra di Barcellona. Cheddira ha sfruttato alla perfezione un passaggio in verticale ed entrato in area ha fulminato il portiere di sinistro, con un tiro centrale e rasoterra, chiudendo la sfida. L’attaccante, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili e poi nella prima squadra del Loreto da dove poi ha fatto il salto nelle categorie superiori militando negli anni con la Sangiustese, Arezzo, Lecco, Mantova, Bari, Frosinone e una presenza anche con il Napoli oltre ad aver indossato pure la maglia della Nazionale del Marocco, varie volte, con tanto di presenze anche ai mondiali di Qatar 2022. L’attaccante ha commentato così il suo primo gol ufficiale con il club spagnolo sui social. ‘’Un gol que provoca emociones indescriptibles y recompensa todos los sacrificios. Feliz de haber contribuido al equipo, vamos pericos’’ accompagnato da due cuori: bianco e blu, i colori sociali dell’Espanyol. Un post che ha riscosso molte reazioni e decine di commenti.