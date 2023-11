Choc in piazza Roma. Ragazzina ubriaca sviene: salvata dai soccorsi

Non regge al superalcolico e sviene davanti alla sua amica. Paura ieri per una 16enne che dopo essersi scolata una bottiglia di vodka ha perso i sensi, in piazza Roma.

Manca poco alle 20 e la giovanissima, italiana, residente in provincia, è stata colta da un malore a causa del troppo alcol bevuto. Era insieme ad una amica, con cui aveva condiviso il superalcolico, andata nel panico dopo averla vista accasciarsi. Le due minorenni si trovavano vicino alla fermata del bus, insieme ad altri amici. Avrebbero passato il pomeriggio a bere, non è chiaro se portato direttamente da casa o acquistato in qualche supermercato della zona.

Il malore è stato visto anche da diversi passanti che a quell’ora si trovavano in centro e si stavano avviando a casa. È stato chiamato il 118 e sul posto sono arrivate l’automedica, una ambulanza della Croce Gialla e due pattuglie della polizia.

Trattandosi di una minorenne la presenza della polizia è stata fondamentale per rintracciare i familiari, uno dei quali ha raggiunto la figlia sul posto. Le condizioni sembravano critiche per la ragazzina ma poi con l’arrivo dei sanitari il quadro è rientrato tanto che il mezzo di soccorso è ripartito senza azionare la sirena.

I poliziotti hanno proceduto ad identificare i presenti e svolgere i primi accertamenti per capire se era stato commesso qualche reato, come l’acquisto alcolico in qualche bar o locale da parte di un minorenne senza accertarsi della sua età. Attorno alla polizia e ai mezzi sanitari si sono radunate diverse persone, molte giovani, amici e conoscenti della 16enne. Una ragazzina è scoppiata anche a piangere. L’ambulanza ha portato la minorenne in pronto soccorso all’ospedale di Torrette per le cure del caso. L’abuso di alcolici da parte dei giovanissimi sembra essere un fenomeno in aumento e nei pronto soccorso, anche del pediatrico Salesi, finiscono ragazzini e ragazzine sempre più giovani, anche sotto i 14 anni.

ma. ver.