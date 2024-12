Cimiteri chiusi per il maltempo: dopo le proteste i cancelli si riaprono

Tanti rami sono caduti e diversi alberi sono rimasti pericolanti, per questo il commissario prefettizio ha disposto la chiusura dei cimiteri a Osimo fino all’1 ma le polemiche dei cittadini hanno giocato un ruolo nel dietrofront comunicato in queste ore. Grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale, ufficio tecnico e Osimo servizi spa, è stata comunicata la riapertura dei cimiteri cittadini (ad esclusione di a quello di via San Giovanni che rimane chiuso fino a mercoledì con la sola possibilità di effettuare le operazioni ordinarie di tumulazione ed estumulazione al di fuori delle aree di cantiere).

Devono essere comunque rispettate, in tutti i cimiteri comunali, eventuali interdizioni ad aree specifiche. Sulla gravità del cedimento post maltempo alla pista ciclabile di Campocavallo, è intervenuti l’ex assessore Sandro Antonelli: "Unendoci alla segnalazione fatta dagli Amici della pista ciclabile di Campocavallo, sollecitiamo gli organi competenti e il commissario ad attivarsi per mettere in sicurezza la parte del tracciato che è franata a seguito degli ultimi eventi alluvionali. La rete arancione evidenzia che tale zona era già in condizioni critiche. Servono interventi strutturali che risolvano una volta per tutte il problema".

La candidata del centrosinistra Michela Glorio afferma: "Ci auguriamo che la Commissaria metta in programma i lavori di messa in sicurezza e ripristino del tracciato al più presto. Negli anni in cui sono stata Assessore ho fronteggiato molte volte questo tipo problema".