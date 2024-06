Codici: "Inaccettabile la scelta di stop per il punto nascite"

"Chiusura del reparto di neonatologia dell’ospedale di Fabriano: una decisione inaccettabile che penalizza le aree interne". Così Codici Marche odv, centro per i Diritti del Cittadino, esprime "ferma opposizione alla recente decisione del Consiglio di Stato di confermare la chiusura del punto nascita (sancita nel 2019, giunta regionale Ceriscioli, ndr)" e annuncia di "continuare a battersi". "La sentenza del Consiglio di Stato, che giustifica la chiusura con la motivazione delle poche nascite, è un esempio chiaro di come si subordinano la salute e il benessere delle puerpere e dei neonati a mere considerazioni mercantilistiche - dichiara Massimo Guido Conte, segretario di Codici Marche odv -. Non si capisce la ratio di un ragionamento che ignora le reali esigenze del territorio e della popolazione. La chiusura definitiva, sancita ieri dal Consiglio di Stato – aggiunge - ha portato a una mobilità passiva senza precedenti, con molte mamme costrette a recarsi nel vicino ospedale di Branca-Gubbio, in Umbria. Questa vicenda è stata gestita malissimo da tutti i soggetti coinvolti".