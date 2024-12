Comune, dopo 24 anni respirano 112 famiglie

"Salvo conguaglio", fine di una vicenda giudiziaria durata 24 anni. 112 famiglie titolari del diritto di superficie tirano un sospiro di sollievo: per la cassazione non devono pagare nulla e anzi il Comune deve rifondere le spese legali. La vicenda parte dalla concessione del diritto di superficie di aree nei comprensori Campolungo e Fonte Piccitù stipulate nel 1983 dal Comune con alcune cooperative nell’ambito del progetto di edili- zia economica e popolare. Nel Duemila il Comune aveva ingiunto agli assegnatari ex soci delle Cooperative, a titolo di conguaglio del corrispettivo di cessione/concessione, il pagamento di 855.891 euro. Si è aperto un vasto contenzioso che coinvolgeva 400 famiglie delle quali poi 288 hanno aderito alla transazione proposta dal Comune mentre per le altre 112 è iniziato un lungo iter giudiziale con il patrocinio degli avvocati Stefano Serrini e Paolo Mocchegiani di Jesi, conclusosi ora con l’ordinanza della Cassazione. "La Corte di Appello di Ancona – spiegano i legali - aveva respinto la domanda proposta dal Comune di pagamento del conguaglio in relazione alle aree cedute in diritto di proprietà e mercoledì scorso la Cassazione - preso atto della rinuncia dell’Amministrazione comunale al ricorso della decisione della Corte d’appello - ha dichiarato estinto il giudizio. Ha anche condannato il Comune al pagamento, a titolo di rifusione delle spese processuali, in favore delle famiglie titolari del diritto di superficie sugli alloggi poco meno di 10mila euro complessivi (a una sessantina di famiglie, ndr)".