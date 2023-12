Comune e Windtre verso la Smart City

Un protocollo d’intesa per supportare la transizione della città verso il modello di Smart City. È quanto sottoscritto da Windtre e il Comune di Falconara per individuare percorsi di sviluppo dedicati alla pubblica amministrazione e progettare e gestire soluzioni innovative rivolte a cittadini e imprese del territorio, avviando una trasformazione del comune marchigiano in ottica Smart City, comprensiva di iniziative di digitalizzazione urbana e sviluppo delle competenze tecnologiche. "Windtre vuole dare il proprio contributo nel trasformare in Smart City le realtà del nostro Paese facendole diventare città intelligenti, ma soprattutto sostenibili, efficienti ed innovative - afferma Stefania Matrone (foto), direttrice dell’ufficio trasformazione e sviluppo di Windtre -. La nostra azienda si propone come un advisor al fianco delle amministrazioni locali, un abilitatore in grado di disegnare insieme la transizione digitale e ‘green’ delle città italiane ed estendere, rafforzare e modernizzare le infrastrutture in un’ottica sostenibile e inclusiva".