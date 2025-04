Condotta idrica . Partono i lavori

Sostituzione della condotta idrica di via Speri, partono i lavori di Viva Servizi. Dal 7 aprile, data di avvio dei cantieri, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza di operai e utenti della strada. Nei tratti progressivamente interessati dall’intervento sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Speri e, tra via Nievo e via Spagnoli, sarà istituito il senso unico da sud a nord. Stando alla programmazione, l’intervento dovrebbe concludersi nel giro di alcune settimane. In questi giorni il personale dell’azienda che gestisce il servizio idrico distribuirà volantini tra i residenti di via Speri e delle strade limitrofe, in cui sono illustrati i tempi e le modalità dell’intervento. Una cautela particolare, spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, sarà adottata per tutelare gli studenti della scuola Ferraris e le loro famiglie, dato che l’ingresso dell’istituto si trova all’incrocio tra via Speri e via d’Acquisto. "In corrispondenza degli orari di entrata e uscita dei ragazzi – anticipa Cipolletti – i lavori nei cantieri saranno sospesi, per fare in modo che il movimento dei mezzi di lavoro non interferisca con il passaggio degli studenti e dei loro familiari".