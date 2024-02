Cooking Quiz, l’Alberghiero di Loreto alle finali

L’alberghiero “Einstein - Nebbia” di Loreto conquista la finale nazionale del Cooking Quiz: 5 classi in corsa per la vittoria a Roma il 22 maggio. Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli Istituti Alberghieri italiani è tornato per l’ottava edizione. Questa entusiasmante avventura è stata ideata da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi di fondamentale importanza come sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze del territorio e lotta allo spreco alimentare trattati dal formatore Alvin Crescini.