"Corto Dorico Film Fest", si inizia. Al via le anteprime: il programma

Partiranno giovedì le anteprime del XXI ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. Dodici gli appuntamenti tra ‘Festival Diffuso’, Premio ‘Ristretti oltre le mura’ e gli eventi di pre-apertura di venerdì 29. Dallo scorso anno il festival si estende in tutta la regione. E’ soprattutto il Concorso nazionale lungometraggi ‘Salto in lungo’, dedicato alle opere prime italiane, a coinvolgere più città, con proiezioni a Senigallia, Fano, Civitanova e Pesaro. Mercoledì 27 al Cinema Gabbiano di Senigallia si potrà vedere ‘Anywhere, anytime’ di Milad Tangsir. Il regista incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. Venerdì 29 Tangsir sarà al Cinema Azzurro di Ancona. Lunedì 2 dicembre toccherà a ‘Quasi a casa’ di Carolina Pavone, che sarà proiettato al ‘Gabbiano’, alla presenza della regista e dell’attrice Chiara Arrighini. Mercoledì 4 il film troverà spazio all’interno di ‘Salto a Scuola’, serie di matinée dedicate alle scuole. Sarà presente la Arrighini. Gli studenti potranno vedere anche "Io e il secco" di Gianluca Santoni, alla presenza del regista, e "Gloria!" di Margherita Vicario, alla presenza dell’attrice Sara Mafodda. ‘Salto a scuola’ proporrà anche due eventi speciali alla Mole Vanvitelliana: "La Bicicletta di Bartali" di Enrico Paolantonio e il discusso film "Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa" di Margherita Ferri, alla presenza della regista. Il progetto ‘Oltre le mura’ quest’anno coinvolgerà quattro istituti penitenziari (Ascoli, Fermo, Fossombrone e Pesaro). Anche la vigilia del Festival sarà ricca di contenuti. Si partirà alle ore 18.30 in diretta sui canali ufficiali di Facebook e Youtube con "Come saltammo in Lungo": tre registi esordienti racconteranno il loro passaggio dal corto al lungometraggio. Si proseguirà alle ore 19 con l’omaggio a Stefania Sandrelli, con la proiezione al Cinema Azzurro di ‘C’eravamo tanto amati’, uscito 50 anni fa. Da ricordare che sono aperte le prevendite per lo spettacolo che vedrà protagonista la stessa Sandrelli, ‘Relazioni pericolose’, in scena sabato 30 (ore 21.30) alla Mole. Biglietti (20 euro + diritto di prevendita) sul circuito AMAT/Vivaticket e alla Casa Musicale in corso Stamira.