Dirigenti scolastici a Senigallia: tutte le novità per l'Ufficio Scolastico Regionale

Ufficializzate le nomine dei Dirigenti Scolastici da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per le marche, diversi i cambiamenti che interessano il territorio di Senigallia e i Comuni dell’entroterra. Simone Ceresoni dall’I.C di Corinaldo all’I.I.S. "Corinaldesi – Padovano" di Senigallia (con sede distaccata ad Arcevia) e dal trasferimento volontario di Maria Finizia Felaco dall’I.C. di Arcevia verso un’altra regione."Grazie alla fiducia, che ho sentito da subito incondizionata, abbiamo superato a scuola la pandemia da Covid-19 e oggi siamo alla vigilia dell’avvio di innovativi progetti: dallo Scuola 4.0 - con i fondi PNRR, alla settimana corta per tutti i plessi di scuola secondaria di I grado, che sono certo - dopo il necessario periodo di rodaggio- porteranno quei miglioramenti attesi nei processi educativi della scuola – il saluto di Ceresoni, ex assessore del Comune di Senigallia - Concludo questa incredibile esperienza con la tristezza di chiudere rapporti umani e professionali autentici, che mi hanno arricchito, ma anche con l’entusiasmo e la curiosità per una nuova avventura che mi attende". Al posto di Maria Finizia Felaco, ad Arcevia arriva, come reggente, Andrea Boldrini, già Dirigente Scolastico dell’I.C. di Fabriano; a Simone Ceresoni succederà invece alla guida dell’I.C. di Corinaldo Caterina Vespoli, proveniente da un incarico in Piemonte.