Disguido in famiglia. Bimbo "dimenticato" da genitori e nonni al mare. Chiede aiuto in un bar

Bambino di 11 anni si perde al Passetto dopo una giornata di mare passata con i genitori e i nonni. Erano le 14.40 di domenica quando al bar Cangiani del viale della Vittoria, a due passi dal monumento ai Caduti, è entrato il minorenne, preoccupato perché non trovava più i familiari e voleva telefonare al padre. "Posso fare una telefonata? – ha chiesto il bambino – Devo chiamare mio padre. Il personale del pubblico esercizio gli ha fatto fare la chiamata ma il genitore non gli ha risposto. A quel punto dal bar hanno capito che il bambino aveva smarrito i genitori e hanno chiamato il 112 per segnalare la cosa. Una pattuglia della polizia è arrivata al Passetto prendendo in consegna l’11enne e tranquillizzandolo che avrebbero presto ritrovato la sua mamma e il suo papà. Il bambino poco dopo è stato ricongiunto ai genitori che si erano già attivati per cercarlo e avevano a loro volta telefonato al 112 perché non trovavano più il figlio. Il problema si è creato perché al momento di prendere le auto, dopo la giornata di mare, il bambino ha detto ai genitori che preferiva tornare con i nonni, che avevano l’auto parcheggiata poco distante. Così si è avviato a piedi verso di loro. Raggiungendoli però questi erano già partiti ma l’11enne non si era accorto. Tornando alla vettura dei genitori non c’erano più nemmeno loro. Non si è perso d’animo e ha raggiunto il bar più vicino. I quattro adulti, dei turisti in vacanza nelle Marche, nel frattempo erano tornati in direzione del proprio albergo e solo arrivando a destinazione si sono resi conto che il bambino non era né con gli uni né con gli altri. Hanno allertato preoccupati il 112. Il papà lo è tornato a prendere ringraziando la polizia e abbracciando il figlio dopo lo spavento preso.