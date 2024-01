Documento d’identità falso: arrestato 30enne

Fermato per un controllo, ha presentato un documento di identità falso ed è stato arrestato. È finito così nei guai un marocchino di circa 30 anni, nel corso della mattinata di ieri. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ancona lo hanno intercettato a Falconara, in via Marconi. In particolare, durante un regolare controllo del territorio, i carabinieri lo hanno notato in direzione Castelferretti, a bordo di un’autovettura con altre due persone, una delle quali mostrava atteggiamenti irrequieti provando a nascondersi nei sedili posteriori della vettura per non farsi notare dai militari, i quali prontamente procedevano a seguire e successivamente fermare i sospetti. All’atto del controllo, una volta invitati i tre a fornire le generalità, l’uomo dava informazioni contrastanti rispetto ai dati riportati sui documenti, facendo ulteriormente insospettire i militari che con i successivi accertamenti constatavano la falsità del documento fornitogli. Dopo l’arresto è stato portato presso gli uffici della Sezione Radiomobile del locale Comando Provinciale carabinieri per le formalità di rito cui seguirà una direttissima.