Donne e salute,: "bollino rosa" all’ospedale

L’ospedale conquista ben due bollini rosa. Si tratta di un importante attestato che certifica "qualità efficienza e impegno" messe in atto dal presidio ospedaliero nei confronti di tematiche legate alla Medicina di Genere, che possono andare dalla presenza di procedure, percorsi, conoscenze e servizi dedicati alle patologie legate al genere femminile, alla presenza di operatrici donne in sedi apicali nelle diverse articolazioni organizzative ospedaliere, alla collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di attività a sostegno di donne e minori. "Gli Ospedali della AST Ancona – sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - hanno ricevuto il riconoscimento dimostrando attenzione alle questioni femminili e come tali si impegneranno a dedicare lo spazio opportuno per l’attuazione di appropriati e validati percorsi clinici, diagnostici e terapeutici". La cerimonia si è svolta a Roma, presso il Ministero della Salute, e i bollini sono validi per il 2024-2025 e a ricever il riconoscimento per l’ospedale di Senigallia c’era la dr.ssa Valeria Benigni, della Direzione Medica Ospedaliera. Come di consueto, l’ospedale parteciperà alle iniziative promosse da ONDA per la prevenzione delle principali patologie femminili e la sensibilizzazione verso questioni che toccano profondamente tutta la società come la violenza contro le donne.