Droga, ricercato da sette anni. Trafficante arrestato sul treno

Dal 2017 aveva fatto perdere le sue tracce, ma è stato intercettato venerdì mattina alla stazione ferroviaria di Ancona e quindi finalmente arrestato.

A chiudere il cerchio è stata la Polfer del capoluogo marchigiano che ha intercettato un 44enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale, ricercato da quasi sette anni dovendo scontare, in seguito ad una sentenza definitiva, una pena di 16 anni per il reato di associazione con finalità di traffico illecito di sostanza stupefacente in concorso, continuato e aggravato nonché per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori della Polizia ferroviaria, in occasione dei controlli di prevenzione e vigilanza, hanno effettuato un giro a bordo del treno regionale in partenza per Roma, procedendo all’identificazione dei passeggeri. Tra questi vi era lo straniero, sprovvisto di documenti e sul quale, dunque, sono stati svolti degli accertamenti.

Dai dati forniti dal 44enne, in prima istanza, non sono emerse irregolarità, mentre dalle successive verifiche presso il Gabinetto interregionale di Polizia scientifica, con un altro nominativo, è risultato a suo carico il mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nel mese di marzo del 2017.

E così, per il pakistano, quel viaggio verso la Capitale è in realtà terminato nella casa circondariale di Montacuto. L’operazione rientra nella cosiddetta ‘Rail Safe Day’, un programma di specifiche verifiche nazionali portato avanti da Polizia ferroviaria e Ministero dell’Interno per rendere le stazioni più sicure.

I controlli servono anche a prevenire comportamenti impropri, come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello, piuttosto che la realizzazione di selfie oltrepassando la linea gialla che, spesso, ha determinato eventi tragici.

Un servizio che, visto il periodo che stiamo vivendo, diventa ancora più importante sul fronte della sicurezza.