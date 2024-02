Caos in hotel, coppia con la droga

Scoperto con alcune dosi di cocaina nel giubbotto, denunciato un 34enne. L’uomo, al momento del fermo, si trovava in compagnia di una donna di 32 anni di origini straniere, anch’essa portata al comando dei carabinieri. Il fatto è successo nei giorni scorsi, durante la notte, quando i militari dal Norm della compagnia dei carabinieri di Ancona sono intervenuti all’interno di un noto hotel del capoluogo dorico, alla periferia nord della città. Intervento a seguito della richiesta di aiuto pervenuta da un dipendente della struttura a causa della presenza di due persone moleste. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno controllato i due, un italiano di circa 34 anni e una sudamericana di 32 anni, fin da subito insofferenti e poco collaborativi alla richiesta di esibizione di un documento di identità. Incuriositi dall’atteggiamento impaziente e infastidito dei due e dalla presenza di una valigetta di alluminio posseduta dalla donna, i carabinieri hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi, appurando la presenza all’interno della valigetta di una sostanza di colore bianco sparsa all’interno, accendini e altri elementi riconducibili all’utilizzo di sostanze stupefacenti. In particolare, all’interno del giubbotto dell’uomo sono state trovate 5 dosi di cocaina confezionate in bustine di cellophane termosaldate da 1,21 grammi l’una. La coppia è stata portata negli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Ancona per le formalità di rito. Per l’uomo è scattata denuncia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.