"La peggior gara dal mio arrivo. Sembravano quasi impauriti"

Lapidario Massimo Gadda a fine match: "Una bruttissima giornata, la peggiore da quando abbiamo iniziato. Una sconfitta pesante, siamo mancati sulla determinazione come sulla mentalità, non ci hanno agevolato i gol che ci siamo fatti quasi da soli, poi è diventata dura, d’altra parte parla il risultato. Una squadra molle, nei contrasti, nei duelli, quasi impaurita, che è la cosa più preoccupante. E’ un momento durissimo, sinceramente credevo proprio di fare meglio, invece ecco questa prestazione, durissima non tanto per la classifica quanto per l’involuzione che ha avuto questa squadra. Dobbiamo metterci rimedio e lottare. Io non mi arrendo di sicuro".

Sul turnover Gadda: "E’ una parola che non mi piace, non ha pagato, sono scelte mie e ne rispondo io, ma sono motivazioni solo tecniche, Amadori aveva avuto un problema ai flessori".

Ai tifosi che hanno lasciato lo stadio: "Una cosa comprensibile, anche oggi tanti erano lì e una prestazione così è avvilente per tutti". Vincenzo Guerini a Radio Tua: "Siamo stati disastrosi, una squadra fragilissima, debole dal punto di vista caratteriale, piatta, dobbiamo capire cosa fare per cercare di rianimarla. Io mi sono vergognato per come ha giocato, dopo sabato scorso mi aspettavo una partita opposta a quella che abbiamo visto. Non ci sono problemi nel gruppo, ma è una squadra che quando va sotto non reagisce, abbiamo perso le caratteristiche che avevamo all’inizio. I tifosi se ne sono andati e mi sono vergognato, se ne sono andati per non offenderci troppo. Parleremo coi ragazzi, non so se la società vorrà intervenire, ma non so neanche a chi rivolgermi, in questo momento. Ci vuole qualcuno che venga a parlare, ma che abbia l’autorità per farlo".

Pronta la replica dell’amministratore delegato Antonio Recchi, al telefono dalla Turchia: "La società non ha fatto mai mancare nulla alla squadra, speriamo che ci sia una reazione subito, prestazioni di questo genere non possiamo tollerarle. Mi sono appena sentito con Guerini, parleremo quanto prima con i giocatori, vogliamo una reazione immediata. Nessuno della società ha mai fatto ingerenze e nessuno le farà. La società c’è e sarà presente e coesa come è stata finora. Nessuno è in discussione, che sia chiaro, ma non voglio che si diano colpe alla società, che non ne ha. Saremo tutti presenti domenica. Nessuno si nasconde. La società ha fatto il suo fino adesso e continuerà a farlo. Messaggio chiaro, di unione prima di tutto".

