Ecco il rinforzo in difesa: arriva Diego Madonna

Il Castelfidardo ufficializza il primo rinforzo in difesa. Le voci che giravano hanno trovato conferma. Diego Madonna, classe 2005, è un nuovo giocatore dei fidardensi. Cresciuto nelle giovanili del Rimini, prospetto molto interessante, ha disputato la prima parte di stagione nello United Riccione (avversario che il Castelfidardo ha superato in Coppa ad agosto). Domani sarà a disposizione di mister Giuliodori (chissà se lo sarà anche l’altro difensore, Vecchio, che potrebbe essere annunciato a breve?) contro l’Isernia nella prima partita casalinga del nuovo anno al Mancini. Il Castelfidardo è reduce dal blitz vincente del Bianchelli.

"Vogliamo ripetere la partita di Senigallia fatta di intensità, cattiveria, riconquista della palla - attacca Nicola Gambini, centrocampista, ex Vigor -. Vedremo che sfida sarà contro l’Isernia, ma ci stiamo allenando molto bene, soprattutto sull’atteggiamento, e questa è la cosa più importante". L’Isernia non sta attraversando un gran periodo. "Mi aspetto una partita molto difficile, perché loro vengono da cinque sconfitte di fila e di conseguenza vorranno cambiare la rotta. Noi dobbiamo continuare a fare risultati, ad andare avanti per la nostra strada".

L’Isernia - oltre a essere reduce da un periodo nero per i risultati - è la peggior difesa del girone F con ben 31 gol subiti. "Sappiamo che è una squadra che ha preso tanti gol e noi stiamo preparando la partita proprio su questo aspetto, visto che il loro punto più debole è proprio la difesa". Segnare e giocare bene come domenica a Senigallia. "Per il sottoscritto visto che ero un ex era un match abbastanza sentito. L’abbiamo interpretato nella maniera corretta, mettendo da subito tanta intensità e cattiveria e devo dire che il risultato ci sta un po’ stretto viste le occasioni avute nel primo tempo. Nel secondo abbiamo gestito il risultato. Nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita e l’inizio di anno e di girone di ritorno è di buon auspicio".