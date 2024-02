"Ecco le mie Marche raccontate in un libro"

Presentazione del secondo libro di Nadia Stacchiotti dedicato alla Marche, domani (ore 18.30) nello shop di Fabrizi Family in viale della Vittoria 51/a. Si tratta del primo degli appuntamenti tra cultura e gusto di Fabrizi Family, dove al piacere delle degustazioni sarà legato il lato non solo gastronomico delle Marche. "Altri racconti di marche, altre 10 nuove classifiche per continuare a scoprire la regione in maniera insolita", fa seguito al primo del 2017, Racconti di Marche (Giaconi Editore).

Nadia Stacchiotti, filottranese, una delle primissime travel blogger marchigiane, utilizza anche questa volta l’escamotage delle classifiche per dare una nuova e diversa chiave di lettura per la scoperta delle Marche. In questo secondo volume, altre 10 classifiche corredate da numerosi suggerimenti di ristoranti dove andare a mangiare per abbinare la visita al gusto. Nadia Stacchiotti ha iniziato la sua avventura di viaggio nel 2008, col suo blog raccontidimarche.it. Grande conoscitrice della regione e amante dei viaggi, nel 2020 ha lanciato il suo podcast Racconti di Viaggio che in pochi mesi è diventato uno dei podcast a tema travel più ascoltati in Italia.