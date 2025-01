Elettrico e moderno: è un treno rock: "Pensato per chi studia e lavora"

Le Marche, per la flotta treni, sono la regione più giovane in Italia con un’età media dei convogli di circa 7 anni. Un’età che entro il 2025 andrà a ridursi per l’arrivo di altri 9 nuovi treni.

Un primato che nella giornata di ieri ha riscontrato l’ennesima conferma con la presentazione, alla Stazione centrale di Ancona, di un nuovo treno elettrico a doppio piano di ultima generazione nel comparto treni del Regionale. Brand di Trenitalia (gruppo FS) circolerà da Ancona a Pesaro, Ascoli, Fabriano, coprendo tutto il territorio marchigiano.

"Un passo concreto verso un trasporto più moderno e sostenibile – ha detto Goffredo Brandoni, assessore regionale ai Trasporti –. Il contratto di servizio tra la Regione Marche e Trenitalia, 2019 - 2033, prevede risorse per il parco mezzi, con 25 nuovi treni e consente agli utenti, con i treni link, di avere la coincidenza in stazione con il bus, il cosiddetto ultimo miglio, che attualmente unisce Pesaro ad Urbino, Porto San Giorgio a Fermo, Ancona con l’Università Politecnica e con l’Ospedale regionale di Torrette".

Il contratto di 700 milioni di euro riguarda, oltre i mezzi, anche le nuove tecnologie, gli impianti e la manutenzione. Il treno Rock presentato ieri riduce i consumi di energia elettrica del 30%, rispetto a quelli di vecchia generazione ed è composto dal 97% di materiale riciclabile. Il nuovo mezzo può ospitare sino a 900 persone con 460 posti a sedere.

Al suo interno si potrà trasportare sino a 15 biciclette che potranno anche contare sui punti di ricarica elettrica. Sono operative telecamere per la videosorveglianza e postazioni per i diversamente abili, prese elettriche e usb. Nei wc le mamme potranno contare su specifiche attrezzature per accudire i propri piccoli. Con questo, sale a 10 il numero dei mezzi a doppio piano oggi in circolazione nelle Marche.

Un intervento di rinnovo che, secondo l’accordo di servizio, prevede 300 milioni di euro di investimenti totali di cui 37 a carico della Regione. "Sono treni di eccellenza non solo in tema di velocità - ha sottolineato Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale Trenitalia - ma anche di comfort, pensato per chi va a lavorare, a studiare. Importante poi l’innovazione del servizio con il nuovo biglietto digitale che elimina il check- in. L’obiettivo è rendere il treno più facile per tutti".

Dall’inizio di quest’anno chi acquista un biglietto digitale regionale con carta di pagamento potrà contare su un sistema completamente automatico di rimborso, nella stessa carta, nel caso in cui il treno ritardi di almeno 60 minuti e questo senza inoltrare nessuna richiesta. Il nuovo veicolo presentato ad Ancona, del costo di più di 6 milioni di euro, "dimostra la grande capacità organizzativa di Trenitalia, - ha detto il vice sindaco Giovanni Zinni - e le specifiche politiche regionali dei trasporti attuate dalla Giunta Acquaioli, che con l’Assessore Brandoni, tiene un rapporto costante con FS e Trenitalia per garantire un efficiente servizio con nuovi treni Rock. Sintomo concreto di una operatività che cresce. Se a questo uniamo, grazie al Governo Meloni, il raddoppio con il secondo binario della linea Ancona-Roma, significa che stiamo andando nella giusta direzione per valorizzare le Marche e il capoluogo regionale".

Trenitalia esegue, nel territorio marchigiano, ogni giorno 169 corse regionali, per oltre 55 mila posti offerti e 1.100 posti bici a disposizione. Il 96% dei clienti esprime, nel complesso, un giudizio positivo del viaggio.