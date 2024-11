Entusiasmo The Begin: "Successo per il morale"

Il successo di Belluno ha portato entusiasmo in casa della The Begin. Una partita vinta nella tana della presunta favorita per la vittoria finale è indubbiamente un bel trofeo con cui tornare ad Ancona, al di là, come dice coach Della Lunga, che la vittoria sia soprattutto demerito degli avversari, più che merito della prova dei dorici. "Affrontavamo una delle squadre più attrezzate del campionato – commenta dopo la vittoria l’opposto Marco Santini –. Le indicazioni del nostro allenatore prima della partita erano state chiare: concentrarci sul nostro gioco senza pensare al risultato. Siamo scesi in campo determinati e siamo stati molto bravi ad approfittare della discontinuità nel gioco dei nostri avversari. Siamo rimasti sempre attaccati alla partita e anche quando Belluno ci ha messo sotto pressione non abbiamo mollato, riuscendo a venir fuori dai momenti di nostra difficoltà, quando le cose non ci venivano. E’ una vittoria che ci dà tanto morale, abbiamo preso tre punti fondamentali in uno dei campi più difficili di questo girone; con questa carica torneremo domenica di fronte al nostro pubblico, sempre numeroso e che ci carica tantissimo".

Sì perché domenica pomeriggio alle 16 sul taraflex di Passo Varano la sesta di campionato di A3 mette di fronte alla The Begin la Diavoli Rosa Brugherio, realtà brianzola con un solo punto in classifica, maturato con il ko al quinto set a Savigliano domenica scorsa, e cinque sconfitte su altrettante partite. Un match che per Ferrini e compagni non può costituire la buccia di banana su cui scivolare dopo due vittorie consecutive e che richiederà la massima concentrazione possibile per proseguire sulla strada intrapresa.

g. p.